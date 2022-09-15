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Fatih Altaylı sordu: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?

Fatih Altaylı sordu: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?

Sosyal konut projesine 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı yazısında sosyal konut projesiyle ilgili olarak, "Acaba Suriyeli vatandaşlarımız da bu konutlar için başvurabilecekler mi?" diye sordu.

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 Sosyal Konut Projesine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken Habertürk yazarı Fatih Altaylı kaleme aldığı kaleme aldığı yazısında "Daha şimdiden arzdan yüzde 50 fazla talep varken, kimlerin ev sahibi olacağı nasıl belirlenecek? 2019’da vaat edilen evlerin teslimatı ne zaman başlıyor? Ve tabii bordrolu olmayanlarda 16 bin TL gelir nasıl belgelenecek? Memlekette Porsche ile gezip, sıfır gelirli görünenler de var.Onlara ev verilmeyeceğinin garantisi var mı!Hele hele parti üyesi iseler..." ifadelerini kullandı.

Altaylı, sosyal konut projesinden "herkesin kazanacağını" da söylerken şunları kaydetti:

Düşünsenize, müteahhitsiniz. Bu projeden iş aldınız. İnşaatları yapmak için kamu bankalarından yüzde 14 faizle kredi alacaksınız. Bu düşük faizle işi yapacaksınız.

Ama evler satılırken vatandaş taksitlerini o düşük faizle değil, memur maaş artışına göre artan taksitlerle ödeyecek. İnşaatı yapanın faizi yüzde 14, inşaattan daire alanın yıllık artışı bugünkü enflasyon oranları ile yıllık yüzde en az 90. Aradaki fark yüzde 76. Sistemdeki üçlüden birinin kazancı kesin.Diğerleri umut.

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