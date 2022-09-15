Gram altın ekranda 991 lira oldu! İslam Memiş 'kanmayın' dedi altında yükseliş için bomba açıklama yaptı

Altının gram fiyatı 991 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor. Peki altında yükseliş olacak mı? Piyasa analisti İslam Memiş binlerce yatırımcının merak ettiği açıklamayı yaptı ve uyardı: