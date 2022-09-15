Gram altın ekranda 991 lira oldu! İslam Memiş 'kanmayın' dedi altında yükseliş için bomba açıklama yaptı
15 Eylül altın fiyatları şaşırtmaya devam ediyor. Dolar yükselişini sürdürürken altında düşüş var. Gram altın bugün ekranlarda 991 lira olarak görünüyor. İslam Memiş katıldığı yayında önemli değerlendirmeler yaptı.
Altının gram fiyatı 991 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.625 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor. Peki altında yükseliş olacak mı? Piyasa analisti İslam Memiş binlerce yatırımcının merak ettiği açıklamayı yaptı ve uyardı:
-Gram altın iki aylık süreçte 1000-1040 arasına sıkıştı ama 1000 lira altına sarkmadı. Ekranlarda 980-985 gibi rakamlar gösterseler de gram altın TL fiyatı 1013-1016 lira arasında 1000 lira altına sarkmasını beklemiyorum.
-Yaklaşık bir aydır daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum. 1000 lira altında rakam gösteriyorlar. Gördüklerinize inanmayın, malınızı kaptırmayın. Benim yıllık öngörümde değişiklik yok yukarı yönlü hareketler devam edecek.
-Eylül ayı tatilin bittiği, piyasalarda hareketliliğin başladığı aydır. 1 Ekim itibaren piyasalarda gerilim olmasını bekliyorum.