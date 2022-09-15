Diyet ve egzersiz yaptığınız halde kilo veremiyorsanız dikkat! Bu hataları yapıyor olabilirsiniz

Diyet ve çeşitli egzersizler yapmanıza rağmen kilo vermek konusunda problemler yaşıyor ve istediğiniz kiloya bir türlü ulaşamıyor musunuz? Kaş yapayım derken göz çıkarıyor olabilirsiniz. Bu hataları yapıyorsanız kilo veremez ve hatta kilo vermek isterken, alabilirsiniz. İşte kilo vermek isteyenlerin yaptığı büyük hatalar...

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Fazla kilolarınızdan rahatsız oluyor ve kısa süre içinde onlardan kurtulmak istiyorsanız, düzenli olarak diyet ve egzersiz yapmanız gerekir. Ancak tüm bunları belli bir düzen çerçevesinde uygulamanıza rağmen hala hedeflediğiniz kiloya ulaşamadıysanız, bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Kilo vermeye çalışan çoğu kişi bu hataları yapıyor ve kiloları vermek isterken, daha fazlasını alıyor. İşte kilo verme döneminde yapmamanız gereken o hatalar...

Protein tüketmeye ara vermek

Kilo vermeye çalışan çoğu kişi genellikle çok daha az besin tüketmesi gerektiğini düşünür. Özellikle protein ağırlıklı olan besinleri diyet listesinden çıkarır. Ancak kilo verebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekir. İştahı azaltmak, yeterli besini almak, kas kütlesini artırmak ve metabolizmayı hızlı çalıştırmak için protein içeren gıdaları mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Kilo vermeye yardımcı olmak için, öğünlerinizin her birinin vücudunuzun ihtiyacı olan kadar proteinli yiyecek içerdiğinden emin olun.

Spor sonrası kalori almak

Kilo vermek ve vücudunuzun sıkılaşmasını sağlamak istiyorsanız, düzenli olarak spor yapmanız şarttır. Ancak spor yaptıktan sonra yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gerekir. Bundan dolayı, günlük sporunuzu yaptıktan sonra fazla kalori barındıran yiyecekleri tüketiyorsanız bu durum kilo vermenizin önüne geçer. Spor sonrasın diyet listesinin dışına çıkmadan hareket etmeniz gerekir. Böylece kurallarınızı bozmadan sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Düzensiz beslenmek

Kilo vermek isteyen çoğu kişi, genellikle daha az öğün ile beslenmeyi tercih eder. Öğün azalttığında daha az kalori alarak kilo verebileceğini düşünür. Fakat bu durum, kilo vermeye çalışırken yapılan en büyük hataların başında gelir. Öğün atlamak ve yeterli miktarda kalori almamak metabolizma hızını yavaşlatır. Mide uzun süre bol kaldığında vücuttaki yağların yakılması da zorlaşır. Bu sebeple her öğün yeterli ve dengeli beslenmelisiniz.

Su içmemek

Zayıflamak istiyorsanız, her gün vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeniz gerekir. Su, metabolizmanın harekete geçmesi için çok önemlidir. Vücutta yağların depolanmasının önüne geçer. Su içerek vücudunuzda biriken ödem ve toksinleri kısa sürede atabilirsiniz. Böylece vücudunuzdaki şişkinlikten de kurtulabilirsiniz. Her gün 8-10 bardak su içmeye özen göstererek zayıflamayı kolaylaştırabilir ve hızlandırabilirsiniz. Sindirim sistemini düzenli çalıştıran su, kabızlık gibi sorunları da önler. Bu sayede yediklerinizi daha kolay bir şekilde sindirebilirsiniz.