Terör örgütü PKK üyesi kadın İstanbul’da yakalandı!

İSTANBUL'da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüte yönelik yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül’de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenlendi. Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı.
“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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