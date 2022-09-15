Kraliçe Elizabeth'in tabutu sır dolu! Meghan Markle casus iddiası kıyafetine gizledi!
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin konulduğu tabutla ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Ağacı bile özel seçilen tabut, bir kaplama sayesinde cesedin bozulmasını engelleyecek. Kraliçenin cesedi toprağa gömülmeyecek... Öte yandan cenaze törenleri için eşi Prens Harry ile İngiltere'de olan Meghan Markle'ın kıyafetinin altındaki detaylar 'casusluk' iddialarının fitilini ateşledi.
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak tören sırasında Windsor Kalesi'ndeki Kral George VI Anıt Şapeli'ne gömülecek. Defin işleminin öncesinde tabutla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.
Tabutta İngiliz meşesi kullanıldı. Bu özel ağacı şu an bulmak zor ve çok pahalı.
Tabutun içi, hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı ve ahşap kesişme yerlerine de kurşun dolgular yapıldı.
Kraliçe, şapelin özel aile bölümüne defnedilecek. Bu nedenle cesedin korunması çok önemli. Yani tabut toprakla temas etmeyecek.