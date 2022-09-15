Kim Kardashian'ın sızdırılan seks kasetinden kazancı ortaya çıktı

Kim Kardashian, seks kasetinin sızdırılmasında 'parmağım yok' diyerek eski sevgilisini suçlamıştı. Görüntüler yayınlandıktan sonra ise Kardashian'ın sevgilisiyle anlaştığı iddia edilmişti. Olayla ilgili belgeler ilk kez basına yansıdı. Kardashian, sızdırılan seks kasetinden 1.5 milyon dolar kazanç elde etmiş.

Abone ol

Reality show yıldızı Kim Kardashian ve eski sevgilisi Ray J'in 2007'deki seks kasetinden milyonlarca dolar kazandığına dair belgeler ortaya çıktı.

O dönem kaseti yayımlayan Vivid Entertainment'ın başkanı Steve Hirsch, 2014'teki bir röportajında kasetin Kardashian'ın onayıyla yayımlandığını ve aralarında imzalanan çok fazla belge olduğunu öne sürmüştü. Fakat olaya dair belgeler ilk kez basına yansıdı.

1 haftada 1.5 milyon dolar

Hirsch'in TMZ'ye ilettiği belgelere göre kasetten ilk 6 haftada 1 milyon 424 bin 636 dolar (yaklaşık 26 milyon TL) gelir elde edildi. Hirsch, kasetin satışından ve internetteki dağıtımından kazanılan para hakkındaki belgeyi Kardashian'a 1 Mayıs 2007'de attı.

Anlaşma sağladıkları fikrini güçlendirdi

Kardashian, 21 Şubat 2007'de kasetin kendi izni olmadan sızdırıldığını öne sürerek Vivid Entertainment'a dava açmıştı. Davanın Hirsch'in söz konusu epostasından 4 gün önce (27 Nisan 2007'de) düşmüş olması, tarafların kasetin elde ettiği gelirin ardından anlaşma sağladığı fikrini güçlendirdi.

"Annesi seçti"

Yıllardır kasetin sızdırılmasından sorumlu tutulan Ray J, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda olayı aslında Kardashian'ın planladığını öne sürmüştü. Ray J, Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın çekilen videoları izleyip "daha iyi olanı" seçtiğini söylemişti.

Öte yandan Hirsch, kasetin Kardashian'ın bilgisi dahilinde sızdırıldığını doğrularken belgelerde Jenner'ın imzası olmadığını belirtti.