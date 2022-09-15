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Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la yeri yerinden oynatacak görüntüleri ortaya çıktı! Hadise ve Dinçerler'in ayrılık nedeni bakın ne çıktı

Mehmet Dinçerler'in Kerimcan Durmaz'la yeri yerinden oynatacak görüntüleri ortaya çıktı! Hadise ve Dinçerler'in ayrılık nedeni bakın ne çıktı

Evliliklerinde çıkan krizlerle son günlerde magazin gündemine damga vuran Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanacaklarını açıklamışlardı. Mehmet Dinçerler'in yıllar önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz'la verdiği o poz sosyal medyayı birbirine kattı.

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İlişkilerinin ilk öğrenildiği günden beri gündemlerden düşmeyen Mehmet Dinçerler ve Hadise nisan ayında dünyaevine girmişlerdi. Bir yılı doldurmayan evliliklerinde sorun çıkmaya başlayan çift ayrılık iddiaları ile son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyorlardı. Özellikle son dönemlerde Hadise'nin sahne aldığı sırada ağlaması, Mehmet Dinçerler'in doğum günü kutlamalarında alyanssız poz vermesi üzerine iddialar daha da alevlenmişti.

Anlaşarak boşanamadıklarını açıkladı!

İkilinin ayrılık haberlerinin üzerine çocuk problemi, kayınvalide sorunları gibi birçok neden iddia edilirken ünlü şarkıcı Hadise ortada çocukla ilgili bir durum olmadığı duyurmuştu. Pop müziğinin sevilen ismi bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bütün iddialara noktayı koydu. Ünlü oyuncu twitter hesabı üzerinden "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanarak boşanma davası açtığını sevenleriyle paylaştı.

O görüntüleri sosyal medyayı birbirine kattı

Boşanma dilekçesine göre Mehmet Dinçeler evlilikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya başlamış ve bu kısıtlamalar psikolojik şiddet boyutuna gelmiş. Dinçerler boşanmak için Hadise'ye takılan bütün takıları ve 3 milyonluk yüzüğü geri istedi. Bütün bu yaşananlardan sonra ise ünlü kahve markasının CEO'su iş insanı Mehmet Dinçerler'in hayatı merak konusu oldu.

Aslen Gaziantepli olan iş insanı Mehmet Dinçerler  Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. Hande Erçel, Ece Seçkin gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Mehmet Dinçerler sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Dinçerler boşanma haberlerinden sonra  bomba gibi görüntülerle magazin gündemine düştü.

"Ayrılık nedenleri bu olabilir mi?"

İş insanının yıllar önce DJ, makyör ve internet fenomeni olan eşcinsel Kerimcan Durmaz ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı Twitter'da viral oldu. Dinçerler'in o pozları Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılarak kısa sürede binlerce yorum aldı. O görüntülere Twitter kullanıcıları tarafından "Kerimcan'la yakınlığı dikkatimizden kaçmadı", "Acaba ayrılık nedenleri bu olabilir mi?", "Zaten Kerimcan sayesinde tanınmıştı" yorumları yapıldı. İşte Hadise'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Dinçerler ve Kerimcan Durmaz'ın görüntüleri...

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