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Bartın'da vahşet! Kaldırımda yürürken kanlar içinde kaldı acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da vahşet! Kaldırımda yürürken kanlar içinde kaldı acı haber geldi

 BARTIN'dan son gelen haber kan dondurdu. Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.  Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen zanlı, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı bıçakla öldüren ve olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilen Metin Ar'ın, Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metin Ar (49), 9 Eylül'de,  kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralamış, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

 Metin Ar'ın, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden olaydan iki gün önce tahliye edildiği öğrenilmişti.

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