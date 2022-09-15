BTK'dan yeni karar! .tr uzantılı alan adlarında evrak zorunluluğu kalktı

TÜRKİYE’deki şirketlerin “kurumsal yapıda” olduğunun ispatı sayılan ".tr" uzantılı alan adları, artık evraksız şekilde kaydedilebilecek.

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Domain ya da Türkçe adıyla 'Alan adı', bir web sitesinin fiziksel adresinin karşılığı anlamına geliyor. Dünya genelindeki alan adı kayıtları ise ICANN tarafından gözetleniyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 1990 yılında ICANN'dan aldığı uluslararası yetki ile ülkemizin internet bağlantısını sağladı ve daha sonra kurduğu Nic.TR sistemi ile, '.tr' uzantılı alan adlarını tahsis etmeye başladı.

Ancak ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile '.tr' uzantılı alan adları için sahip olduğu yetkiyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devretmişti.

BTK evrak zorunluluğunu kaldırdı

.tr uzantılı alan adlarının kayıt ve yönetim yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devredilmesinin ardından BTK’ye bağlı TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) platformu faaliyete geçti. Platforma trabis.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte, daha önce belge ibraz edilerek alınan “com.tr”, “org.tr”, “net.tr” gibi alan adları artık “ilk gelen ilk alır” prensibine göre belgesiz olarak alınabiliyor.

Ancak suistimal edilmemesi için .tr alan adıyla ilgili uyuşmazlıklar için BTK bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu. Burada firma ya da kişilerin ".tr" uzantılı alan adları ile ilgili şikayetleri çözüme kavuşturulacak.

“av.tr”,”bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr” ve “tsk.tr” uzantılı alan adları için belge zorunluluğu ise devam edecek.