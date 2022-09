Soğuk ve mesafeli duran başak burcunun bu yüzünü hiç görmediniz! Başak burcu erkeği aşık olduğunda bunları yapıyor

Herkes tarafından soğuk ve mesafeli olduğu düşünülen başak burcu erkeklerinin bu yüzünü hiç görmediniz. Aşık olduğunda bambaşka bir insana dönüşen başak burcu erkekleri, ilişki içinde nasıl davranır? Başak erkeğini tanıdıkça, ona hayran olacaksınız. İşte aşık bir başak erkeğinin davranışları...

Başak burcu erkekleri mesafeli, soğuk, temiz ve düzenli olmalarıyla her zaman dikkat çeker. Hayatını planlı ve programlı yaşamayı seven bu erkeklerin aşık olması, sandığınız kadar kolay olmaz. Hayatına kolay kolay birini alamayan, her detayına kadar ince ince düşünen başak burcu erkekleri, sizi seviyorsa çok özelsiniz demektir. Başak burcu erkekleri, aşık olduğunda gözü sevdiği insandan başkasını göremez. 'Başak burcu erkeği aşık olduğunda nasıl olur?' sorusunun yanıtını sizler için derledik...

Gerçekçi olur

Başak burcu olan erkekler gayet mütevazı, alçakgönüllü ve çok kibar olur. Hayatta her alanda başarılı olsalar bile her fırsatta bu başarılarıyla övünmekten hoşlanmazlar. İş hayatını çok önemserler ve harika bir takım arkadaşı olurlar. Onlarla iş yapmak hem eğlenceli, hem de sonucundaki başarıdan dolayı gurur vericidir. Başak burcu erkekleri hayal dünyasından uzak yaşar ve her zaman gerçekçi olurlar. Hoşlandıkları bir kadına da her zaman dürüst ve gerçekçi davranırlar.

Zamanın değerini bilir

Başak erkeği oldukça zeki ve pratiktir. Gerçekliğin farkında olduğu için gerçek dışı şeyleri asla hayal etmez, düşünmez ve onlarla vakit kaybetmez. Asla gerçekleşmeyecek olasılıkları düşünerek incinmek ve hayal kırıklığına uğramak istemez. Vaktini gereksiz şeylerle harcamaz. Çok pratik düşünerek buna göre size rehberlik edebilirler.

Her şeyi gözlemler

Başak burçlarının kadınları da erkekleri de harika gözlemci olurlar. Başak burcu erkekleri çoğu zaman çevresinde olup biten her şeyi çok iyi gözlemler, analiz eder. En ince ayrıntısına kadar her şeyi görürler. Sizinle ilgili de tüm detayları hemen öğrenir, önemserler ve akıllarında tutarlar. Kendinizi özel hissetmeniz için küçük sürprizler yaparlar. Bu bir başak burcu erkeğinin aşık olduğunun en net göstergesi olarak kabul edilir.

Sadık olur

Başak burcu olan erkekler gerçekten aşık olduklarında, sevdiği insana ömür boyu sadık kalırlar. Asla güveninizi kırmazlar, her zaman en iyi davranışlarını göstermekten çekinmezler. Başak burcu erkekleri aşık olduğunda gözü sevdiği insandan başkasını görmez. Tüm boş zamanlarını sevdiği kadınla birlikte geçirmek ister. Her an yanınızda olduğunuzu hissettirir.

Sevdiği insanı şımartır

Başak burcu erkeği sevdiği kadını sonsuza kadar şımartabilir. Her zaman sizi hediyelere boğabilirler. Sevdiğiniz çiçekleri ummadığınız anda kapınıza bırakabilirler. Başak burcu erkekleri iyi gözlemci olduklarından sevdiğiniz her şeyi hemen öğrenebilir ve asla unutmazlar.