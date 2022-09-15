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Kanlı bıçağı kafasına sapladı! 'Cezaevi' detayı çıktı, katledilen kadının 2 kızı kahretti

Kanlı bıçağı kafasına sapladı! 'Cezaevi' detayı çıktı, katledilen kadının 2 kızı kahretti

BARTIN'da boşanmak isteyen kadın eşi tarafından canice öldürüldü. Katil zanlısı kocanın tehdit nedeniyle hapis yattığı, cezaevinden çıktıktan 2 sonra cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Linç edilmek istenirken hastanelik olan koca taburcu olmasının ardından tutuklandı.

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Geçtiğimiz cuma günü Ulus Durağı mevkiinde meydana gelen olayda, cezaevinden konutta infaz kararıyla adli kontrollü olarak çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar’ı (33) kızı ve çevredeki vatandaşların gözleri önünde defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Defalarca bıçakladı sonra kafasına sapladı

Vücudunun çeşitli bölgelerine bıçak darbesi alan ve kafasına bıçak saplanan 2 çocuk annesi genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gözyaşları kahretti: Bizi bırakma anne

Arzu Ar’ın cenazesi olaydan bir gün sonra Bartın’ın Geriş köyünde toprağa verilirken, geride kalan 7 ve 10 yaşlarındaki 2 kızı annelerinin tabutuna sarılarak ‘Bizi bırakma anne’ diye gözyaşı döktü.

Tutuklandı

Bıçaklı saldırı olayının yaşandığı bölgede çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenilen Metin Ar da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hapisten çıktıktan 2 gün sonra katletmiş!

Tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edilen Metin Ar, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Metin Ar’ın daha önce Arzu Ar’ı öldürmekle tehdit ettiği ve 8 ay tutuklu kaldığı, cinayeti ise cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra işlediği öğrenildi.

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