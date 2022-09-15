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Sevilay Yılman'dan HDP PKK açıklaması: Bile bile oy veriyor

Sevilay Yılman'dan HDP PKK açıklaması: Bile bile oy veriyor

Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında HDP seçmeninin, oy verdiği partinin PKK'ya destek verdiğini bile bile oy verdiğini söyledi. Yılman, "Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor." dedi.

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TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan gazeteci Sevilay Yılman, HDP'nin terörle bağını koparmadıktan sonra Türkiye partisi sayılamayacağını söyledi.

"HDP seçmeninin tamamını PKK'lı diye yaftalayanlar var"

HDP'nin kurumsal bir parti olduğunu belirten Yılman, "Yanlışları var, yanlış yolda da ilerlemeye devam ediyor. Ama HDP ayrı şey, HDP'ye oy veren seçmen ayrı. 6 milyon seçmeni aynı kefeye koyup tamamını PKK'lı diye yaftalayanlar var. Ben bu ayrımı yapıyorum. " dedi.

"Bunu bile bile oy veriyorlar"

Yılman, Karagöz'ün "İnsanlar PKK'ya dozer göndersinler, silah göndersinler diye oy vermiyor sonuçta" sözleri üzerine şu yanıtı verdi:

"Ama veriyor. O terör örgütüyle iltisaklı olduğunu bile bile oy veriyor. Hepsi masum insanlar ben gidip konuşuyorum. İnsanlar oy veriyorsa önce iktidar, sonra da muhalefet bunu düşünmeli. Bu çok önemli bir sosyolojik mesele. Benim bildiğimi, senin bildiğini biliyor bu insanlar. Ona rağmen gidip oy veriyor. HDP'nin Kürt seçmene çok muhteşem bir gelecek sunmayacağını da biliyorlar. Bunu bile bile oy veriyorlar."

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