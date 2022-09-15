3 hafta sonra ortaya çıkıyor kaşıntıyla başlıyor! Aman dikkat kuduz olabilirsiniz

Uyuz nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Özellikle kış aylarında görülme sıklığı artan uyuz hastalığına bir tür parazit neden olmakta. Uyuz hastalığının belirtileri arasında şiddetli kaşıntı, deride kabartı ve su dolu keseciklerin oluşması ile deride kabuklu sertliklerin görülmesidir. Uyuz hastalığının tedavi ise mutlaka doktor kontrolünde olmalı.

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Uyuz hastalığına insan gözüyle fark edilmeyen mikroskobik parazitler neden oluyor. Uyuz hastalığının en yaygın belirtisi deride ciddi kaşıntı. Uyuz hastalığından korunmak için yapılması gereken en önemli şey ise ellerin sık sık yıkanması. Bir diğer korunma yöntemi ise alışveriş merkezlerinde sık sık denenen tekstil ürünlerini yıkamadan kesinlikle giymemekten geçiyor. Türkiye’de uyuz hastalığının oldukça sık görüldüğünü dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Kadın, erkek ayrımı yapmadan, tüm yaş gruplarında karşımıza çıkan uyuz hastalığı özellikle yurt ve bakım evleri gibi toplu yaşanan yerlerde ve toplu taşıma araçları kullanan kişilerde daha sık görülebiliyor. İnsandan insana yakın temasla bulaşan uyuz hastalığı aile içinde birkaç kişiye birden yayılabilir. Ayrıca cinsel ilişki ile de bulaşabilir. El sıkışması gibi kısa süreli temaslarda kolayca bulaşmasa da uzun süreli temaslardan kaçınılmalı” şeklinde konuştu.

Uyuz hastalığının belirtileri 3 hafta sonra ortaya çıkıyor

Parazitin kişiye geçtikten sonra 3-6 hafta arasında şikayet oluşturmaya başladığını dile getiren Dr. Kübra Esen Salman, “Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, kulak arkaları, bel bölgesi, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda meme uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntının görülebileceği vücut bölgeleridir. Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ve kepekli, kabuklu durumlar da oluşabilir. Uzun süre döküntü olmadan da sadece kaşıntı ile de uyuz hastalığı meydana gelebilir” dedi.

Uyuz hastalığı tedavisi 2 ile 6 hafta sürüyor

Tedavi süresince kıyafetlerin ve çarşafların 60 derecede yıkanıp ütülenmesinin önemli olduğunu belirten Dr. Kübra Esen Salman, “Başarılı bir tedaviden sonra bile hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalı ve aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri önemli adımlardır” şeklinde konuştu.

Uyuz hastalığından korunmak için nelere yapılmalı?

Uyuz hastalığından korunmak için ellerin sıklıkla yıkanmasının önemli olduğunu söyleyen Dr. Salman, “Tekstil ürünleri, nevresimler yıkanmadan kullanılmamalı, uyuz hastalığındaki kişilerle temastan kaçınılmalı, uyuz hastası kişilerin eşyaları başkaları tarafından kullanılmamalı, tüm eşyaları kaynar suyla yıkanmalı ve yakın çerede uyuz varsa temasta olan kimselerin şikâyeti olmasa bile tedavi olması gerekli” dedi.