Bu yemeği böyle enfes bir tarifle ömrünüzde yemediniz! Dillere destan olacak hünkar beğendi tarifi

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız aradığınız fikir ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu hünkar beğendi tarifi, patlıcanı vermeyenlere sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... Hünkar beğendi tarifini sizler için derledik...

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Hünkar beğendi tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle hünkar beğendi yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli olan bu hünkar beğendiyi yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız zaman aklınıza gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu hünkar beğendi tarifi, patlıcanı sevmeyen eşinizi aşık edecek. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz hünkar beğendi tarifi...

Hünkar beğendi için malzemeler:

- 200g kuşbaşı et

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet soğan

- 1 adet biber

- 1 adet domates

- Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça

- 1,5 - 2 su bardağı su

- Tuz, karabiber

Beğendi için:

- 3 adet patlıcan

- 1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı un

- Tuz

- Yarım su bardağı kaşar rendesi

Hünkar beğendi yapılışı:

- İlk olarak patlıcanları fırında ya da ocakta közleyin. (Kemer patlıcan kullanırsanız beğendi çekirdekli olur. Mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)

- Közlediğiniz patlıcanların kabuğu soyup doğrayın.

- Daha sonra bir tavada yağ ve unu kavurun.

- Yağ ve un kavrulduktan sonra patlıcanları tavaya ekleyin ve iyice ezin.

- Ocağın altını iyice kısarak sütü yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edin ve iyice karıştırın.

- Ardından kaşar ekleyin ve ocağı kapatın.

- Kaşarı da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlayın.

- Ayrı bir tavayı yağ ile ocağa koyun.

- Tava ısındığında etleri ilave edin.

- Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

- İnce doğranmış olduğunuz soğan ve biberleri ekleyin.

- Onlar da kavrulunca salça ekleyip karıştırın.

- Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domatesi ekleyin.

- 1,5 - 2 su bardağı suyu da göz kararı ekleyerek kapağı kapatın etler pişene kadar pişirin.

- Piştikten sonra tuzu karabiberi ekleyin. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)

- Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...