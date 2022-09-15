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Mucize! Enkaz altında kalan bebek 30 saat sonra sağ çıkarıldı

Mucize! Enkaz altında kalan bebek 30 saat sonra sağ çıkarıldı

ÜRDÜN'ün başkenti Amman'da bir bina çöktü. Kurtarma ekipleri, saatler süren arama çalışmalarının ardından 5 aylık bebeğin canlı olduğunu tespit etti. Bebeğin, yıkılan binadan kurtarılma anları kameraya yansıdı. Bebeğin annesi "Nasıl hissettiğimi anlatamam, çok kötüydü." diyen anne, "Allah bize yardım etti ve enkazından altından çıktı." dedi.

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Ürdün'ün başkenti Amman'da bir bina çöktü. Çökme sonucu enkaz altında kalan 6 kişi hayatını kaybetti.

Zamana karşı mücadele veren ekipler, 30 saatlik çalışmanın sonunda 5 aylık bebeği yıkıntıların arasından canlı çıkardı.

Ekiplerin, bebeği kurtardığı anlar kameraya yansırken, endişeli anne yaşadıklarını anlattı.

Bebeğin annesi: Nasıl hissettiğimi anlatamam

"Nasıl hissettiğimi anlatamam, çok kötüydü." diyen anne, "Allah bize yardım etti ve enkazından altından çıktı." dedi.

El Cezire'nin aktardığına göre, bebeğin güvende ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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