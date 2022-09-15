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Canan Karatay'dan 'uyurken kilo verdiren diyet' önerisi! Onu kullanmayan kilo veremez

Canan Karatay'dan 'uyurken kilo verdiren diyet' önerisi! Onu kullanmayan kilo veremez

Hareketsizlik ve oturarak çalışma hayatı insanları kilo derdiyle baş başa bırakırken, zayıflamak için diyetisyenlerin yolunu tutuyor. Sağlıklı beslenme hakkında çarpıcı önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kilo problemleri olanlara uyurken kilo verebilecekleri bir diyet formülü önerdi. İşte sizi uyurken bile zayıflatacak Canan Karatay'ın diyet önerisi...

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Çağın hastalığı fazla kilolar ve obezite... Hem beslenme alışkanlıkları hem de hareketsiz yaşam şartları nedeniyle kilolu insanların sayısı artarken, diyetisyenlerin yolunu tutanlar da her gün giderek artıyor. Kilo vermek kadar verilen kiloları geri almamak da önemli. Bunun için de her gün yeni bir diyet programı kurtarıcı olarak piyasaya sürülüyor. 

Yemekten 4-5 saat sonra devreye giriyor

Sağlıklı yaşam ve diyet konusundaki çıkışlarıyla bilinen Prof. Dr. Canan Karatay'dan uykudeyken bile kilo verdirecek diyet formülü geldi. Yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirten Canan Karatay, bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağladığını ifade etti. 

Akşam saat 8'den sonra yemek yemeyin!

Leptin hormano adlı hormonun sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılandığını ifade eden Canan Karatay, ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerektiğinin altını özellikle çiziyor. 

Kalça ve göbekteki yağları yakıyor

Yenen yemeğin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.

Kilo vermek için D vitamini kullanmak şart

D vitaminsiz zayıflamanın mümkün olmadığını ifade eden Canan Karatay, D vitaminin vücutta bulunan en doğal ve en güçlü antioksidan olduğunu belirtti. Canan Karatay, D vitamininin alınmaması durumunda kilo verilemeyeceğinin altını çizdi. Süt ürünleri, yumurta, ton balığı, tereyağı ve yulaf ezmesinde bulunan D vitaminin, en önemli kaynağı ise güneş ışığı.

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