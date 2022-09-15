Konyalım türküsüyle akıllara kazınmıştı! Nadide Sultan çocukluğuyla ilgili söyledikleriyle yürekleri dağladı

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Nadide Sultan küçüklüğüyle ve ailesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu! Ünlü isim babasını anlatırken dedikleriyle herkesi duygulandırdı. "Annemin etrafında toplandık" dedi anlatı...

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1999 yılında Konyalım türküsünü seslendirerek sesiyle herkesin beğenisini toplayan ünlü şarkıcı Nadide Sultan 2001 yılında Çifte Bela dizisinde oynayarak oyunculuk hayatınada adım atmıştı. Hem özel hayatıyla hem de iş hayatıyla gündemlerin sevilen isimlerinden olan Nadide Sultan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda söyledikleriyle herkesi duygulandırdı.

Alişan itirafları olay olmuştu

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü şarkıcı bir dönem Alişan'la ilgili yaptığı itiraflarla gündem olmuştu. Alişan'la birlikte okuldan atıldıklarını söyleyen Nadide Sultan annesinin şarkı söylemesini istemediğinden de bahsetmişti. 2014 yılında Hakan Onat ile evlenen ve 'Kaan' adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı verdiği röportajda babasının ailelerine zor günler yaşattığını anlattı.

"Sıkıntılı yıllar geçirdik"

Çocukluğunu hatırlamak istemediğini söyleyen Nadide Sultan "Anne ve babam sıkıntılıydı ve aile içinde bitmeyen sıkıntılar vardı. Sonunda da ayrıldılar zaten. Annem ve babam sonradan ayrı yollara girdiler ve ikisinin de çocukları oldu. Çocukluğumu çok hatırlamak istemiyorum. Kardeşlerim için de travmatik dönemlerdi. Maddi ve manevi sıkıntılı yıllar geçirdik. Bu olayları annemin etrafında toplanarak atlatmaya çalıştık." dedi.

"Araya girdiğim için şiddete maruz kaldım"

Ünlü şarkıcı babasının da yetiştirilme tarzında problemler olduğu için problemleri olduğunu söyleyen Nadide Sultan açıklamalarının devamında "Bize de bunları yansıtıyordu. Sorumlu bir baba değildi, tır şoförü olduğu için aylarca evden gider ve annemi dışarı çıkarmazdı. Özellikle abim, babamın şiddetini gördü ama bizler de hep şahit olduk. Abimle olan sıkıntılar araya girdiğim için şiddete maruz kalıyordum.

"Onun dışında ben babamın 'Canım kızım' dediğiydim. Bana hep anaç tavuk derlerdi çünkü kardeşlerime hep sahip çıkardım. Hatta hep ağabeyimin ablası olarak biliniyordum. Annem bizi büyütene kadar çoğu şeye katlandıktan sonra boşandı" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının küçüklüğünde yaşadıkları yürekleri dağladı.