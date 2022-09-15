İki kız kardeş cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü

HİNDİSTAN'da 18 yaşın altındaki iki kız kardeş, cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü.

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BBC'de yer alan habere göre, cesetlerin dün öğleden sonra bulunduğunu açıklayan polis, ailenin, kızlarının kaçırılıp cinsel istismara uğradığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlattı.

Bölge polis şefi Sanjeev Suman, NDTV kanalına yaptığı açıklamada, kızların şeker kamışı tarlasına götürüldüklerini ve burada cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldüklerini söyledi.

Suman, zanlıların daha sonra intihar süsü vermek için cesetleri ağaca astığının belirlendiğini ifade etti.