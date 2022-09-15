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Hülya Avşar o pozlarla Yeşilçam'daki hallerini aratmadı! "58'inde bile lolita"

Hülya Avşar o pozlarla Yeşilçam'daki hallerini aratmadı! "58'inde bile lolita"

Her yaptığı olay olan, şarkıları ve sözleri ile sık sık magazin basınında kendine yer bulan sevilen isim Hülya Avşar yine yaptı yapacağını. 58 yaşında olan Hülya Avşar öyle bir poz verdi ki görenler 'Bu nasıl iş 58 yaşında bile lolita' yorumunu yaptı.

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Şarkıları ve oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dillere destan olan sevilen şarkıcı Hülya Avşar yine bir hareketiyle magazin basınının gündemine oturmayı başardı. Çekimleri Balat'ta yapılan son şarkısı Yapma Aşkım ile konuşulan ve büyük bir çıkış yakalayan Hülya Avşar cüretkar pozlarına set dışında da devam ediyor. Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan olay paylaşımı...

Yine yaptı yapacağını pozu yıktı geçti

Duru güzelliği ile bir dönemin efsane oyuncusu olan Hülya Avşar o günden beri kameralardan bir türlü vazgeçemiyor. Oyunculuk ile başladığı kariyerine şarkıcılık ile devam eden sevilen isim son olarak yönetmeliğe soyunmuş ve Yapma Aşkım klibini kendisi çekmişti. Selfie adlı  bir sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan Hülya Avşar sosyal medyayı sık kullanan isimlerden... 

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı. Takipçileri Avşar Kızı'na '58 değil 38 yaşında' diye yorum yaptı. 

İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın bikinili halleri

Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı! "Kim der ki 58 yaşında!"

Hülya Avşar, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Avşar Kızı son olarak 'Yapma Aşkım'ın klibi için yönetmen koltuğuna oturdu. Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem olmuştu.

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