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MARLIN SİDA, dünyada ilk oldu! Türkiye'nin yeni gözdesi ismi bakın nereden geliyormuş?

MARLIN SİDA, dünyada ilk oldu! Türkiye'nin yeni gözdesi ismi bakın nereden geliyormuş?

Türk savunma sanayisi "MARLIN SİDA" ile dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracına imza attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MARLIN SİDA'yı paylaşıp 'Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin yeni ürününü duyurdu.

Dünyada bir ilk

Demir, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) da iddiasını ortaya koyuyor. MARLIN SİDA dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Marlın" adı nereden geliyor?

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Hücumbotlara göre çok daha iyi

15 metre uzunluğa sahip MARLIN SİDA, su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatlara katılabiliyor. MARLIN SİDA, hücumbotlardan daha esnek şekilde kullanılabilecek.

İsmail Demir MARLIN SİDA'nın denizdeki manevra görüntülerini paylaştı:

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