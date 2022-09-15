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Dışarda yediklerinize taş çıkaracak yoğurtlu kebap tarifi! Bu tarifle eviniz lokantaya dönsün

Dışarda yediklerinize taş çıkaracak yoğurtlu kebap tarifi! Bu tarifle eviniz lokantaya dönsün

Türk mutfağında et yemekleri dendiği zaman akan sular duruyor. Dışarıda ve eve siparişte en çok tüketilen et yemekleri arasında da kebaplar bulunuyor. İşte dışarıdakinden daha lezzetli olacak yoğurtlu kebap yapımı ve malzemeleri...

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Adana'nın en meşhur yemeği olan kebap, en çok tüketilen et yemekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Restoran veya lokantalarda tüketilen kebaplar kadar evde yapılan kebaplar da bir o kadar lezzetli olabiliyor. 

İşte kolay şekilde evde yapabileceğiniz, lezzetli mi lezzetli yoğurtlu kebap tarifi.

Pideli yoğurtlu kebap için malzemeler:

  • 400 gr kuşbaşı et

  • 1/2 adet pide

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 kase süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kekik

  • Kırmızı pul biber 

Pideli yoğurtlu kebap yapılışı:

Yoğurtlu pideli kebap tarifi için; orta boy derin kabın içerisine 400 gr kuşbaşı doğranmış eti ekleyin. Etlerin üzerini biraz geçecek kadar sıcak su ekleyin. Etler suyunu çekip, yumuşayana dek pişirin. Sonrasında pişen etlerin üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyerek 1-2 dakika kadar kavurun.

Bir diğer tarafta orta boy bir tava içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası koyun. Salçanın hafifçe kokusu çıkana dek kavurun. Salça sos kıvamına gelene kadar salçanın üzerine yeteri miktarda su ekleyin. Bir miktar da tuz ekleyerek pişirin.

Bir başka taraftan yarım pideyi küçük küpler halinde doğrayıp, servis tabağına koyun. Hazırladığınız bu salçalı sosu, kestiğiniz pidelerin üzerine düzgün şekilde gezdirin. Sonrasında pişen etleri, soslu pidelerin üzerine güzelce yayın. Hazırladığınız etlerin üzerine de 1 kase iyice çırpılmış süzme yoğurdu serin.

En son olarak yoğurtlu pideli kebap üzerine dökmek için; küçük bir tava içine 2 yemek kaşığı tereyağ ekleyip, bir müddet kızdırın. Kızdırdığınız tereyağı yoğurtlu kebabın üzerine iyice gezdirip, kekik ve acı sevip sevmediğinize göre pul biber serpiştirin.

Hazırladığınız yoğurtlu pideli kebabı sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Pideli yoğurtlu kebap ne kadar sürede hazırlanır? 

Pideli yoğurtlu kebap tarifini hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterli olacaktır. Bu geçen sürenin 10 dakikası hazırlık, 40 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik pideli yoğurtlu kebap için geçerlidir. Şimdiden afiyet olsun.

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