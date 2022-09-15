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5'inci sınıf öğrencisi okula getirip sıktı! Kocaeli'de 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5'inci sınıf öğrencisi okula getirip sıktı! Kocaeli'de 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ'de bir okulda akılalmaz olay yaşandı. Bir öğrenci okula getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. Gazdan çok sayıda öğrenci etkilenirken 4 öğrenci hastanelik oldu.

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Olay, Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi.

Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul müdürü ise çocukların yanından bir an olsun ayrılmadı.

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