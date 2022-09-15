Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarına başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanındaki karşılamanın ardından Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.
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