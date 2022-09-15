BIST 3.369
DOLAR 18,26
EURO 18,28
ALTIN 989,44
HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'ten Lozan mesajı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'ten Lozan mesajı

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gerilim tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis "Türkiye Lozan Antlaşması'nın yüzyıllarca geçerli olacağını anlamalı" diyerek Ankara'ya yeni bir mesaj gönderdi.

Abone ol

"Küçük Asya" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada Miçotakis, Türkiye'ye Lozan Antlaşması'nın revize edilmeyeceğini belirterek "Yunanistan diplomasisi ve ittifaklarıyla, aynı zamanda silahlı kuvvetlerinin caydırıcı mızrağıyla Lozan'a uyulmasını garanti ediyor ve garanti edecek" dedi.

Konuşmasında o dönem milyonlarca mültecinin yeniden yerleştirilmesi sorununu başarıyla yönetildiğini söyeyen Miçotakis, Yunan devleti ve Eleftherios Venizelos'un çabalarına değinerek, Lozan Antlaşması'na ve Türkiye'nin bunu revize etme çabalarına ilişkin şunları kaydetti:

"O zamandan beri, Lozan Antlaşması komşularımızla bir arada yaşamamızı sağladı. Üstelik bu, Türkiye'nin Konstantinopolis, İmroz ve Bozcaada'daki Yunan unsurlarını kökünden sökerek ihlal etmesine rağmen oldu. Yine de, egemenlik haklarımızı sorgulayarak bu antlaşmanın açık düzenlemelerini baltalıyorlar. Bununla birlikte, Ege'nin diğer yakası, bu Antlaşma'nın daha birçok asır yerinde kalacağını anlamalıdır. Tarih ve Coğrafya, meşruiyet ve uluslararası istikrar bunu gerektirir."

ÖNCEKİ HABERLER
Geniş Aile'nin Koyu Bilal'i Fırat Danış alkol tedavisi gördüğünü itiraf etti! "Kim bilir şimdi nerede olurdum"
Geniş Aile'nin Koyu Bilal'i Fırat Danış alkol tedavisi gördüğünü itiraf etti! "Kim bilir şimdi nerede olurdum"
5'inci sınıf öğrencisi okula getirip sıktı! Kocaeli'de 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
5'inci sınıf öğrencisi okula getirip sıktı! Kocaeli'de 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Mehmet Şef'in eşiyle neden hiç fotoğrafı yok boşandılar mı? Kızı Sude gerçeği ilk kez açıkladı
Mehmet Şef'in eşiyle neden hiç fotoğrafı yok boşandılar mı? Kızı Sude gerçeği ilk kez açıkladı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
"Kuleli Askeri Lisesi satıldı" iddiası! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt
"Kuleli Askeri Lisesi satıldı" iddiası! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt
MARLIN SİDA, dünyada ilk oldu! Türkiye'nin yeni gözdesi ismi bakın nereden geliyormuş?
MARLIN SİDA, dünyada ilk oldu! Türkiye'nin yeni gözdesi ismi bakın nereden geliyormuş?
Hülya Avşar o pozlarla Yeşilçam'daki hallerini aratmadı! "58'inde bile lolita"
Hülya Avşar o pozlarla Yeşilçam'daki hallerini aratmadı! "58'inde bile lolita"
10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri cevap buldu
10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'nin merak edilenleri cevap buldu
Mucize! Enkaz altında kalan bebek 30 saat sonra sağ çıkarıldı
Mucize! Enkaz altında kalan bebek 30 saat sonra sağ çıkarıldı
İki kız kardeş cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü
İki kız kardeş cinsel istismara uğradıktan sonra boğularak öldürüldü