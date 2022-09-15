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İzmir’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de evlere yakın noktada çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Kemalpaşa ilçesi Vişneli köyü mezarlık bölgesi civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 8 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan 10 dakikada yapmış olduğu müdahalesi sonucu tamamen kontrol altına alındı.

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