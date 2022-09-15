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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konut projesi hakkında şaşırtan iddia

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konut projesi hakkında şaşırtan iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı sosyal konut projesini, seçim öncesi para toplamak için yaptığını iddia etti.

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Tarihi sosyal konut projesinin yankıları sürüyor. Başvurular milyonu aşarken, projeye ilişkin muhalefetten eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Dün yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Dağ fare doğurmuştur." dedi. Bugün de partinin en tepesindeki isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, projeyle ilgili sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili olarak, "Bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi verme" çağrısında bulundu.

"Garanti ver" çağrısı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!”

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