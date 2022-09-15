Roger Federer, tenis kariyerine son veriyor tarihi açıkladı

Teniste tarihi başarılara imza atan Roger Federer, kariyerini sonlandırıyor. Federer, gelecek hafta başlayacak Laver Cup'ın hemen ardından tenisi bırakacağını açıkladı.Abone ol
Roger Federer, gelecek hafta başlayacak olan Laver Cup ile birlikte Tenis kariyerine nokta koyacağını duyurdu.
Ekselansları, 23-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Laver Cup’tan sonra tenisi bırakacak.
Tenisin efsanesi Federer'in kazandığı Grand Slam'ler:
8x Wimbledon
6x Avustralya Açık
5x Amerika Açık
1x Roland Garros
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