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Sevgilisine çocuk veremeyince arkadaşının karnından çaldı! Aylarca hazırlık yapmış

Sevgilisine çocuk veremeyince arkadaşının karnından çaldı! Aylarca hazırlık yapmış

ABD'de bir kadın, 35 haftalık hamile arkadaşını öldürdükten sonra karnındaki bebeği çaldı. Kadının bebeği olmadığı için erkek arkadaşının terk etmesinden endişelenip kan donduran olayı gerçekleştirmeye aylar öncesinden hazırlandığı ifade edildi.

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2 yıl önce ABD'yi şoke eden Reagan Simmons-Hancock davası ortaya çıkan yeni detaylarla yeniden ülke gündemine oturdu. 2020 yılının Ekim ayında ABD'nin Teksas eyaletinde öldürülen ve karnındaki bebeği çalınan Reagan Simmons-Hancock cinayetinin arkasında kadının 29 yaşındaki arkadaşı Taylor Rene Parker'ın olduğu daha önce ortaya çıkmış ve kadın tutuklanmıştı.

Cinayetin nasıl gerçekleştirildiğine dair araştırma yapan Teksas Kamu Güvenliği Departmanı 35 aylık Hamile kadının ölümüne dair inanılmaz bilgilere ulaştı.

Aylarca hamile taklidi yaptı

Savcı Kelley Crisp, Taylor Rene Parker'ın cinayeti uzun süre planladığına dair kanıtları kamuoyu ile paylaştı. Müfettişlerin araştırmalarına göre Parker, arkadaşının bebeğini çalmak için aylarca hamile taklidi yapmış.

Sahte hamileliğini gerçek gibi göstermek için yoğun araştırmalar yapan kadının bebeklerin doğumu ve bakımıyla ilgili çok sayıda Google araması yaptığı ve YouTube videoları izlediği ortaya çıktı.

"Elinizde sadece teoriler var"

Simmons-Hancock öldürüldüğü gün internetten 35 haftalık prematüre bir bebeğin fiziki muayenesiyle ilgili araştırma yapan Parker'ın avukatı internet aramalarının cinayetin işlendiğine dair kanıt olamayacağını belirterek, "Araştırmaların neden yapıldığını bilmiyorsunuz elinizde sadece teoriler var" dedi.

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