Zeka ve strateji geliştirmek istiyorsanız bu oyun tam szie göre! Satranç, işte böyle oynanır

Özellikle son dönemlerde çok sık oynanan ve turnuvaları düzenlenen satranç oyununun nasıl oynandığı konusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Satranç oyunu kuralları nelerdir, hangi taş nasıl hareket eder ve merak edilen tüm soruları sizler için derledik. İşte satranç böyle oynanır...

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Satranç oyunu hakkında merak edilenler bir yana, isminin anlamı ve nereden geldiği de çok merak ediliyor. Satranç kelimesi Sanskritçeden önce Farsçaya sonra Arapçaya geçmiştir. Farsçada "çatrang" Arapçada ise "şatrane" şeklinde yazılır. Şatrane, herkes tarafından bilinen ve oynanan oyun demektir.

Satranç nasıl oynanır?

Satranç iki kişiyle oynanan çok popüler bir oyundur. Hamle sırası gelen oyuncu, zaman kısıtlaması olmadan, stratejik bir şekilde düşünüp hamlesini yapar. Fakat uluslararası turnuvalarda süre kısıtlaması bulunur. Oyuncular 5 ya da 10 dakika içerisinde hamle yapmak zorundadır.

Satranç oyununda her taş bir şeyi temsil eder. En güçlü taş olan şah, doğu imparatorluklarında padişahı, batı uygarlıklarında kralı ya da iparatoru temsil eder. Vezir ise isminde de anlaşılacağı üzere padişahın yardımcısıdır. Filler, Büyük İskender'in ordusunda filleri, atlar ise süvari birliklerinin sembolüdür. Oyunun başında en ön sırada yer alan piyonlar, askerlerdir. Piyonların görevi şahı korumaktır. Oyunda temel amaç rakibin şahını ele geçirmek anlamına gelir, yani şah mat yapmaktır.

Satranç oyununun kuralları nelerdir?

- Oyun siyah ve beyaz taşlarla oynanır. Oyunun kurallar gereği oyuna beyaz taşların başlaması gerekmektedir.

- Hamle sırası kendisine gelen oyuncu sadece bir hamle yapabilir. Taş kalktıktan sonra mutlaka oynanması gerekir.

- Eğer her iki oyuncunun elinde yeteri kadar taş kalmadığı durumda (örneğin sadece şah ve birer tane piyon kaldıysa) 50 hamle kuralı o anda devreye girer. 50 hamle sonunda yenişemeyen oyuncular berabere kalır.

- Satrançta beraberlik "pat" olarak adlandırılır. Uluslararası turnuvalarda berabere kalan oyuncular, daha sonrasında belirlenen tarihte yeniden karşı karşıya gelirler.

- Her karede sadece bir taş bulunabilir.

- Bazı taşlar diğer taşların üstünden atlayabilir. Örneğin: Vezir ya da at.

- Piyon önünde ya da yanında taş varsa hiçbir şekilde hareket edemez.

- Satranç oyununda süre kısıtlaması olmadığı için bazı oyunlar günlerce sürebilir.

Satrançta hangi taş nasıl hareket eder?

Satrançta 16+16 olmak üzere toplam 32 taş bulunur. Her taşın farklı bir şekilde hareket edebilme özelliği vardır.

Piyon: Öne ve yanlara doğru hareket eder. Piyonlar sadece bir kutu ilerleyebilir. Geriye dönmez.

Kale: Düz gider. Önünde taş yoksa birden iki ya da üç kare ilerleyebilir.

Fil: Çapraz gider.

At: Satrançta süvarileri temsil eden At L şeklinde hareket eder. Diğer taşların üstünden atlayabildiği için şah ve vezirden sonra en değerli taştır.

Vezir: Hem geriye hem öne, düz ve çapraz şekilde gidebilir.

Şah: Önündeki, yanındaki ve arkasındaki karelerden birine gidebilir.