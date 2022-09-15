Sürün saçınız fışkırsın İşte saç dökülmesine meydan okuyan kür tarifi

Kellik aslında kaderiniz değil, aynaya her baktığınızda sizi rahatsız eden saçlarınızı yeniden canlandırmak, hatta kellik ile doğal yollarla baş etmek aslında çok kolay! Evde kolayca yapacağınız ve sadece iki malzeme kullanarak yapacağınız karanfil kürü tarifi detayları haberimizde. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan karanfil kürü ile saçlarınız yeniden canlanacak. İşte sihirli tarif...

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Doğada bulunan sayısız mucizelerden sadece biri olan karanfilin bugüne kadar hiç duymadığınız bir faydasını daha öğreneceğiz. Yemeklerde hatta hastalıkların tedavisinde kullanılan karanfil aslında saç bakımında da bir numara. Dış görünüşü küçük bir çiviye benzese de aslında çare oldukları boyundan çok daha büyük. Baharatı keskin bir kokuya ve acımsı bir tada sahip olan karanfili dökülen saçlarımız için nasıl kullanacağız ona bakalım..

Daha çok mutfakta yemeklere aroma vermek için kullanılan karanfil son zamanlarda kozmetik sektörünün de gözbebeği. Her geçen gün yeni faydalarının ortaya çıktığı karanfili saçlarını yeniden canlandırmak için kullanablirsiniz. İşte bunun için yapmanız gerekenler ve karanfil kürünü hazırlamak için gerekli malzemeler...

Yeniden saç çıkaran karanfil kürü tarifi

Karanfil içerisinde bulunan A vitamini ve beta karoten sayesinde son zamanlarda kozmetik sektörünün de yakın takibinde. Bunların yanı sıra karanfilde selenyum, manganez, demir, potasyum da yer alır. Bu yüzden insan sağlığına sayısız faydası vardır. Karanfil kan dolaşımını düzene sokarken yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğanın mucizesi karanfilin saça yararları ise saymakla bitmiyor

*Karanfil kürü ile saça uygulama yapıldığında saç köklerinin güçlendiğini görebilirsiniz. Bunun yanı sıra saç derisinde meydana gelen kepek ve saç dökülmesi sorunlarını azaltır.

*Saç köklerinin yenilenmesine yardımcı olur. Saçlar gün içinde pek çok kimyasal ürüne ve ısıya tabi olur.

*Dış etkenlerin de etkisi ile saçta yıpranma ve kırılma meydana gelir. Karanfil ile hazırlanan saç kürleri saça kaybettiği nemini geri kazandırır. Kırıkların azalmasında yardımcı olur.

* Karanfil kürleri düzenli bir şekilde saça uygulandığında saç daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzar.

* Kimi saçlar zor şekil alır. Karanfil ise saçların daha kolay şekil almasına yardımcı olur.

* Karanfil kürleri saça eski nemini ve gücünü verdiği için saçın parlak bir görünüme kavuşmasında yardımcı olur.

Peki karanfil kürü nasıl yapılır

Saç bakımında doğal bir mucize olan karanfil baharatı farklı kürler ile uygulanabilir. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanan karanfil kürleri ise kısa sürede saçınızı adeta yeniden çıkaracak.

Karanfil kürü tarifi için malzemeler 10-15 adet karanfil tohumu ve 2 bardak su işte bu kadar basit! Şimdi nasıl hazırlayacağız ona bakalım..

Karanfil kürü için bir çaydanlıkta 2 bardak suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine karanfil tohumlarını atın ve 10 dakika ağzı kapalı olacak şekilde demleyin. Demlendikten sonra banyodan çıkmadan önce bu suyla saçınızı durulayın ve 10 dakika bekleyin. İşte karanfil kürünüz hazır bu kürü haftada iki kez uygulayabilirsiniz.