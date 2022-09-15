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Terör örgütünün sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı

Terör örgütünün sözde savaşçısı Şanlıurfa'da yakalandı

SURİYE'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde sözde savaşçı olarak faaliyet yürüten şahıs, Şanlıurfa’da yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren Bozan Nari isimli şahsın Şanlıurfa’da olduğu istihbaratını elde etti.

Şahsı takibe alan ekipler, Eyyübiye ilçesinde düzenledikleri operasyonla Nari'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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