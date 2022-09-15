İstanbul'da sivrisinek alarmı! Bu kan gruplarını daha çok ısırıyor uzmanı uyardı: Sakın yapmayın!

İSTANBUL'da sivrisineklerin ısırması nedeniyle hastanelere başvurularda artış var. Uzmanlar sivrisinek ısırıklarının alerjik reaksiyon şeklinde karşılarına çıkmasının nedeninin, saldırgan bir tür olan Aedes'ten kaynaklandığını söyledi.

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivrisinek ısırıklarının alerjik reaksiyon şeklinde karşılarına çıkmasının nedeninin, saldırgan bir tür olan Aedes'ten kaynaklandığını söyledi.

Kutlubay, bu türün ısırdığı yerde kızarıklık, kabarma, şişme oluşturduğunu ve çok kaşıntı yaptığını anlattı.

Özellikle Avcılar, Halkalı, Silivri

Zekayi Kutlubay, vakalara son birkaç yıldır rastlandığına değinerek, "Hastaneye geçen yıla göre biraz daha fazla gelenler var. Özellikle Avcılar, Halkalı, Silivri tarafından daha çok gelenler vardı geçen yıllarda. Şimdi de o taraftan gelen hastalar var ama İstanbul'un her yerinden benzer şikayetle geliyorlar. Çoğu kişi de bunu hastalık olarak kabul etmiyor ya da doktora bu nedenle gelmiyor." dedi.

Esas önemli noktanın korunma olduğunu vurgulayan Kutlubay, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Uzun kollu, uzun paçalı kıyafetler giyilebilir. Sinekler parlak giysileri çok sevdiği için parlak olmayan giysiler tercih edilebilir. Mümkün olduğunca vücudun açıkta kalan bölgelerine sinek kovucu spreylerden sıkılabilir ya da lavanta ve okaliptüs yağları gibi sivrisinek uzaklaştırıcı özellikleri olan yağlardan sürebilir. Bunlar kaşıntıyı da kısmen azaltır. Fesleğen gibi bitkilerin sivrisinek kovucu özelliği olduğu biliniyor. Ortamda o tarz bir bitki bulundurulabilir. En azından bu şekilde korumak mümkün."

"A ve 0 kan grupları, sivrisinekler için daha cezbedici"

Şiddetli kaşıntı yaşayanlara "Bebeği sever gibi derinizi kaşımanız lazım" dediklerini aktaran Prof. Dr. Zafer Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Yani tırnaklayarak değil de sadece avuç içiyle kaşımanız lazım. Çünkü bu kanatma ya da parçalama, deri altındaki histamini daha da uyarıyor. Kısır döngüye yol açıyor. Tabii yüksek protein de içerdiği için sinek, alerjik uyarıyı çok şiddetli yapıyor, özellikle çocuklarda... Bir de çalışmalarda şunu diyorlar, A ve 0 kan grupları, sivrisinekler için daha cezbedici."

Prof. Dr. Zafer Türkoğlu, sivrisinek ısırıklarından kaynaklı alerjik reaksiyonların, bulaşıcı ya da salgın oluşturucu bir durum olmadığını vurguladı.