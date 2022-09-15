Hadise'nin açıklamasından sonra sessizliğini bozmayan Mehmet Dinçerler'den bomba gibi bir yanıt geldi!

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı üzerinden, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını duyurdu. Şarkıcı, ses getiren bu paylaşımında "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtım" dedi. Hadise'nin ardından Mehmet Dinçerle'den sosyal medyayı kasıp kavuran o açıklama geldi ve hakkında çıkan iddiaları cevapladı.

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Ünlü ve başarılı şarkıcı Hadise, 2021 yazında aşk yaşamaya başladığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturmuştu. Henüz daha 4.5 aylık evli olan çiftin arasında iki hafta kadar önce ayrılık rüzgarları esmeye başlamıştı. İkili alyanslarını çıkarmıştı ve ayrılık iddiaları güçlenmişti. Ünlü şarkıcı Hadise dün avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurup boşanma davası açtı.

Hadise açıklama yaptı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu

Hadise’nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan sonra ortaya atılan iddiaların ardından Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar’ görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum.”

“Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise’nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.”

“Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler…”

Yüzüğü ve düğünde takılan takıları geri istediği iddia edilmişti

Söylenenlere göre Hadise’nin, daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen eşi Mehmet Dinçerler'in ailesinin baskısından bunaldığı iddia edilmişti. Dinçerler’in boşanma kararının ardından da Hadise’ye aldığı 3 milyon TL’lik yüzüğü ve evlendiklerinde takılan takıları geri istediği ileri sürülmüştü.