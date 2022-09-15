Şeyma Subaşı dudak dudağa paylaştı, tepkiler üzerine yağdı "çocuğun gözü önünde"

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan bir süre sonra Mısırlı milyarder Medoo ile evlenme aşamasına kadar gelip sonra ayrılan, ancak sonrasında yeniden aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi ile dudak dudağa anlarını takipçileri ile paylaştı.

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Acun Ilıcalı ile olan birlikteliğinin ardından fenomen hale gelen ve sosyal medyada oldukça fazla takipçisi ve hayranı olan Şeyma Subaşı, paylaşımları ile gündemden düşmüyor.

Evlenmek üzereyken ayrılık kararı alan ve adı Hakan Sabancı ile anılan güzel isim Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile yeniden birlikteliğe başlamıştı. Herkesin gözü önünde dolu dizgin aşk yaşayan Medoo ve Şeyma Subaşı birbirlerinden bir türlü ayrılamıyor.

Son olarak her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak kurulan Black Rock City'de gerçekleştirilen etkinlik olan Burning Man'e giden çift döndükten sonra da keyifli geçen zamanlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Özel anlarını paylaşıyor

3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını paylaşan fenomen isim Subaşı, sevgilisiyle özel anlarını yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Meedo ile öpüştüğü anları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

Biliyorum, tipik videolar değil. Bu benim, biliyorum ben.

İşte o paylaşım:

Şeyma Subaşı kimdir?

2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelen Şeyma Subaşı'nın annesi ev hanımı, babası ise muhasebeci olarak görev yapıyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Kübra adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Şeyma Subaşı, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde moda tasarım eğitimi aldı. 2017 senesinde Acul Ilıcalı ile dünyalarını birleştirdikten sonra boşandı. Şema Subaşı'nın, Melisa adında bir kızı bulunuyor.

Şeyma Subaşı, henüz 16 yaşındayken modelliğe başladı. Bir süre moda tasarımcılığı da yapan Şeyma Subaşı, Youtube kanalı üzerinden çeşitli videolar çekiyor. Subaşı aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni.

Mohammed Alsaloussi'nin serveti ne kadar?

Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı bilinen Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi, şu anda 36 yaşında bulunuyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'te yöneticilik görevi yapan Al Saloussi'nin üzerine kayıtlı 11 şirket var. Ancak hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiği ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada bulunan Medoo lakaplı Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak biliniyor.