Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarını radar kilidi atması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi "Bir gece ansızın gelebiliriz" resti Ankara ile Atina arasındaki tansiyonu zirveye çıkarırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan küstahça açıklamalar geldi.

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Yunanistan'ın Türk jetlerine taciz provokasyonları ile iyiden iyiye yükselen tansiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey Yunan, İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz" restiyle zirveye çıktı.

Yunan Bakan'dan küstah sözler

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla bugüne kadar taşınırken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dendias, Türkiye'nin söylemindeki tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.

"Türkiye'nin söylemlerine karşı ortak bir tepki oluştu"

Dendias, Türkiye'nin son dönemdeki söylemlerine karşı ortak bir uluslararası tepkinin de oluştuğunu söylerken, adalar meselesinin hiçbir zaman gündeme getirilmediğini de sözlerine ekledi. Dendias, Türkiye- Libya mutabakatına da tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakereye açık olmayan seçimler yaptığını söyledi.

"Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden sonra beklemediğim gelişmeler oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis'in son buluşmasından bu yana ilişkilerin kötüye gittiğini de hatırlatan Dendias, "Bu görüşmeye çok sıcak bakıyordum. Elimdeki tablo ilişkilerin son derece iyi gittiğiydi. Ancak toplantıdan sonra benim için tahmin etmesi imkansız gelişmeler oldu ve durum sürekli kötüye gitmeye başladı." dedi.