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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta liderler ile ağaç dikme törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'daki temaslarını sürdürüyor. Yarın başlayacak zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu liderler ile bir araya gelerek Semerkant Kongre Merkezi'ndeki ağaç dikme törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yarın Zirve Oturumuna hitap etmesi ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nin ardından New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri’ne hareket etmesi planlanıyor.

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