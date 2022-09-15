Fırtına hata yapmadı! Trabzonspor, Akyazı'da Kızılyıldız'ı devirdi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Trezeguet'nin asistinde 16. dakikada Marek Hamsik ve 69. dakikada Trezeguet kaydetti. Kızılyıldız'ın tek golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor gruptaki puanını 3'e yükseltirken Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.
Kızılyıldız 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 6. dakikasında sarı kart gören Kings Kangwa, 63. dakikada Bakasetas'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi.
17. dakikada Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0
33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari'nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
69. dakikada Kızılyıldız, savunmadan çıkarken topu Bakesetas kaptı. Ceza sahası içine koşu yapan Trezeguet'i gördü. Savunma oyuncuları arasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet meşin yuvarlağı kaleci Borjan'ın solundan ağlara gönderdi. 2-0
83. dakikada Bartra'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut'un vuruşu kaleci Borjan'dan döndü.
89. dakikada Mustapha'nın sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Nikolic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 2-1
90. dakikada Trezeguet'in pasıyla ceza sahası içine giren Bardhi'nin sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Borjan'da kaldı.
Trabzonspor-Kızılyıldız ilk 11'ler:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez.
KIZILYILDIZ: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic.