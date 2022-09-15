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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da liderle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da liderle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan liderlerle bir araya geldi.

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

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