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Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Yıldız futbolcu sahayı sedyeyle terk etti!

Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Yıldız futbolcu sahayı sedyeyle terk etti!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kızılyıldız maçının 79. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Abdülkadir sedyeyle kenara alındı.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak, gruptaki ilk puanını aldı. Bordo-Mavili ekibin Medical Park Stadı'ndaki oyunu sevindirse de Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık tat kaçırdı.

Gomez'in yerine girdi
Mücadelenin ilk 11'inde yer almayan Abdülkadir Ömür, 61. dakikada Maxi Gomez'in yerine oyuna dahil oldu. 23 yaşındaki genç futbolcu yalnızca 18 dakika sahada kalabildi.

Sedyeyle çıktı
Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın 77. dakikasında sakatlandı ve oyun hakem tarafından durduruldu. Sağlık ekipleri sahaya girdi. Ayağa kalkamayan Abdülkadir, sahayı sedye yardımıyla terk etmek zorunda kaldı. Abdülkadir Ömür'ün yerine 79. dakikada Lahtimi girdi.

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