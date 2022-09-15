Başakşehir, Fiorentina engelini rahat geçti! Üç puanı 3 golle aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yaptı.Abone ol
Başakşehir ile Fiorentina, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı temsilcimiz Başakşehir 3-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 57. ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ile 90. dakikada Traore kaydetti.
Grupta 2'de 2 yapan Başakşehir bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. İtalyan ekibi ise 1 puanda kaldı.
Fiorentina'da Ikone 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.