Soner Yalçın CHP’yi Tarkan konseri ile vurdu hain oldu!

Tarkan'ın çok ses getiren İzmir konseri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yapmış olduğu açıklamalar gündemdeki yerini korurken Soner Yalçın'ın muhalefete yaptığı eleştiri yine çok sert karşılık buldu. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yapılan her eleştiri sonrası kendi mahallelerinde adeta aforoz edilen isimlerin durumuna dikkat çekti.

Abone ol

Sözcü gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın muhalefete Tarkan konseri üzerinden göndermede bulundu.

Köşe yazısında Yalçın; "“Bizim Mahalle” gündeminde hâlâ Tarkan konseri varken, Erdoğan dün 250 bin konut, 100 bin arsa, 10 bin dükkan satış projesini açıkladı. Sizce sandık için hangisi etkili? Sahi… Deja vu yaşamaktan yorulmadınız mı?" ifadelerini kullanınca CHP'liler tarafından hain ilan edildi.

Tarkan göndermeli yazı yüzünden hain ilan edildi

Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular" sözlerini eleştiren İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık , YouTube kanalı Perde Arkası'nda Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ''Konut Projesi'ni, Soner Yalçın'ın Tarkan göndermeli yazısı üzerinden hain ilan edilmesini yorumladı.

HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN