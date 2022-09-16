A101 Michael Kors çanta satışıyla akılları baştan aldı! 15 Eylül kataloğundaki fiyatlar olay

A101 marketlerinin 15 Eylül katalog ürünleri arasında yer alan Michael Kors markasına ait kadın çantası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz ay satışa çıkarılan lüks yatın ardından bu seferde orjinal Michael Kors kadın çantasının bulunması dikkat çekti. Satışa sunulan çantaların fiyatları asgari ücreten fazla olması ise olay oldu.

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Zincir market A101'in daha önce 79 bin TL'ye tekne satması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. 15 Eylül 2022 A101 katalog aktüel ürünleri arasında fiyatları ile dikkat çekmeyi başaran dünyaca ünlü Michael Kors markasının çantalarının satışa çıkması vatandaşları hayrete düşürdü.

6 bin 599 liraya çanta



Son zamanlarda A101'in sıradışı marka ve ürünleri satışa sunması en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. Daha önce dudak uçaklatan fiyatıyla tekne satan ünlü zincir market bu kez ise lüks Michael Kors markasının çantalarıyla gündeme geldi. 15 Eylül'de satışa sunalan Michael Kors 30F0G1SL4L kadın çantası A101'de 6 bin 599 liraya satışa sunuldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Haftalık aktüel ürünleriyle dikkat çekmeyi başaran ve geniş bir müşteri kitlesine ulaşan A101, 79 bin TL'lik tekne satışının ardından 6 bin 599 liraya çanta satması sosyal medyada gündem oldu. Çantaların fiyatlarını duyan vatandaşların ağzı açık kaldı. Değeri asgari ücretten bile fazla olan çantları görenler, "A101’e bak iyice aştı kendini", "Ay dur kocama söyleyeyim böbreğinden birini satsında alsın bunu bana", "A101'e 6.599 liraya çanta gelecekmiş, ben şok", "Arkadaşlar A101 artık zenginlerin dükkanı", "Bu ne A101'sin sen kendine gel" gibi paylaşımlarda bulundu.

İşte A101 Michael Kors çanta fiyatları ve listesi;