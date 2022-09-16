Yoğun bakımdaydı... CHP eski Milletvekili Haluk Pekşen 61 yaşında hayatını kaybetti

3 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan 25'inci ve 26'ncı Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 61 yaşında hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

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CHP 25 ve 26'ncı dönem Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hayatını bir süredir tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Pekşen'in vefat haberini şöyle duyurdu:

"25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ağustos ayının başında zatürre teşhisi konan Pekşen, Bodrum'da tedavi altına alındı.

Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı mesajında, "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Haluk Pekşen kimdir?

11 Eylül 1961'de Trabzon Yomra Yokuşlu köyünde doğan Haluk Pekşen, avukat, öğretim üyesiydi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Pekşen, çok sayıda sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı. İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı.