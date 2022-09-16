Çiçeği burnunda çiftten olay olan açıklama! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlilik sorularını yanıtladı

Kaan Yıldırım daha önce ünlü isimlerle yaşadığı aşklar sonrası aradığı aşkı Yargı dizisinin Pınar Deniz'inde buldu. Ünlü çift kendilerine sorulan evlilik sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

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Son dönemlerde özel hayatıyla gündemlerden düşmeyen, Ulan İstanbul, Halka, Hekimoğlu gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım şimdilerde Yargı dizisinin Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk evliliğini Adı Mutluluk dizisinde başrol paylaştığı set arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ile 2016 yılında yapan ünlü oyuncu Eyüpoğlu ile üç yıl süren evliliğinden ardından ihanet iddiaları nedeniyle 2019 yılında evliliklerini bitirmişti.

Hadise ile büyük aşk yaşamıştı

Eşi ile ayrılığın ardından uzun süre gönlünün kapılarını kimseye açmayan ünlü isim aşk yeminini bozmuş ve kalbini şimdilerde Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan ünlü şarkıcı Hadise'ye kaptırmıştı. 2020 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan ünlü çift bir buçuk yıllık aşklarını açıklamadıkları sebepler nedeniyle 2021 yılında sonlandırmışlardı.

Uraz Kaygılaroğlu aşklarının mimarı çıktı

Daha sonra adı Hande Erçel gibi birkaç ünlü isimle daha anılan Yıldırım en sonunda aradığı aşkı Pınar Deniz'de bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ünlü çiftin arasını ise ortak arkadaşları Erşan Kuneri dizisinin Tomtom'u Uraz Kaygılaroğlu'nun yaptığı öğrenilmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum günü vesilesiyle yeni bir aşka yelken açan ünlü çift aşklarını ilk defa geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve uzun süre gündem olmuştu.

Evlilik sorularını böyle cevapladılar!

Çift geçtiğimiz akşam yine birlikte görüntülendi. Birlikte Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan "Aydınlık Evler"i izlemeye giden çift arabalarına binip gazetecilerin sorularına yanıt verdiler. Çift Aydınlık Evler tiyatro oyunu hakkında "Demet Akbağ'ı izlemek muhteşemdi, çok keyif aldık" dedi.

Daha sonra muhabirlere esprili bir şekilde "Arkadaşlar siz bizim olduğumuz her yere gelecek misiniz?" diye soran taze çift kendilerine sorulan evlilik sorusu karşısında şaşırıp kaldı. 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna Kaan Yıldırım herkesi şaşırtan ve üzen cevabı verdi.

Ünlü isim evlilik hakkında "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" diyerek henüz evlilik düşünmediklerini herkese duyurdu.