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Muğla'da göçmenin akılalmaz sonu! Bir anda kanlar içinde kalıp can verdi

Muğla'da göçmenin akılalmaz sonu! Bir anda kanlar içinde kalıp can verdi

MUĞLA'da bindiği lastik bottan Yunanistan'a giderken düşen Suriyeli göçmen, bota takılı motorun pervanesine kapılması sonucu yaşamını yitirdi. Bottaki bir kişi organizatör olduğu değerlendirilerek gözaltına alındı.

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Bodrum’dan bota binen toplam 12 göçmen Yunanistan'ın Kos Adasına doğru yola çıktı.

Karaada açıklarında 21 yaşındaki Mohamad Omar Khattab, bottan düştü. Bota takılı motorun pervanesine kapılan Suriye uyruklu göçmen, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti. Yaşamını yitiren göçmen ekiplerce denizden alındı.

Bottaki 12 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bottaki bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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