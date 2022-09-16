CHP'li Bülent Oğuz'un şok taciz kayıtları ortaya çıktı: Sana tecavüz ederler...

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uyguladığı için 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Evli ve iki çocuk babası Oğuz'un taciz ettiği kadın, parti yönetimi 'kanıt yok' deyince ses kaydı almış. İşte o kayıtta geçen şok eden konuşmalar...

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CHP'deki taciz skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğmiz yılın Eylül ayında yaşanan taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte utandıran taciz konuşmaları ve kayıtlarla ilgili şoke eden ayrıntılar...

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, yanında çalışan çaycı kadına cinsel taciz ve mobing uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur kadın, parti yönetiminin 'kanıt yok' demesi üzerine ses kaydı aldı. Evli ve 2 çocuk babası 56 yaşındaki Bülent Oğuz'un ses kayıtlarına montaj denildi. Bülent Oğuz'un bu iddiası yapılan teknik analizlerle çürüdü.

"Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin"

Yaşanan olayın ardından psikolojik sorunlar yaşadığını belirten mağdur kadın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ben yaşadıklarımı anlattığımda kimse inanmadı. Gerekli yerlere söyledim hepsi kulaklarını tıkadı. Artık dayanamadım. İşin sonu tecavüze gidecekti. Sonra ben hain ilan edildim. Tehditler ettiler. Ses kayıtlarına kumpas dediler. Onurumla oynadılar. Hakkımı helal etmiyorum. Hukuk gereken cezayı verdi. İnşallah hiçbir kadın böyle bir şey yaşamak zorunda kalmaz. Hiçbir kadın bu rezilliklere boyun eğmesin"

Taciz konuşmalarının ses kayıtları şu şekilde;

İl başkanı: Niye istemiyorsun.

Mağdur kadın: Başkanım sizle alakası yok. Ben böyle bir insan mıyım?

İl başkanı: Ben diyorum ki benle bir kere beraber ol.

Mağdur kadın: Eee canım. Başka bir derdin var mıydı? O nasıl söz öyle.

İl başkanı: Yanlış bir şey olmadığını görebilirsin ben görürüm ayrı bir şey ama niye bu kadar benden kaçıyorsun.

Mağdur kadın: Ben öyle bir insan değilim

İl başkanı: Benden hiç duydun mu? Başkasıyla olduğumu görsen ben demem zaten.

Mağdur kadın: Ben hayat mücadelesinde bir insanım.

İl başkanı: Ben biliyorum. Yanlış anlama ben senden faydalanayım değil.

Mağdur kadın: Faydalanmaya çalışıyorsunuz.

İl başkanı: Saçmalama.

Mağdur kadın: Doğruya doğru.

İl başkanı: Ben sana baştan söyledim benim hoşuma gidiyorsun. Ben sana demedim mi hoşuma gidiyorsun. Sana demedim mi. Hoşuma gitmesen ben seni ne yapacağım. Gerçekten çok hoşsun.

Mağdur kadın: Ben sizinle çalışıyorum onca söylentiye rağmen. Beni çok dışlayanlar oldu. Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler diye ben kimseyi dinlemedim. Ailem akrabam. Adınız çıkmış 9'a.

İl başkanı: Neyim çıkmış neyimiz var ki.

Mağdur kadın: Benim numaram herkeste var. Kimse rahatsız etmiyor.

İl başkanı: Ben buna da müsaade etmem. Senden önce 3 bayanla da çalıştım bir tanesine başımı kaldırıp bakmadım ciddi söylüyorum sende ayrı bir şey var çok hoşuma gidiyorsun

Mağdur kadın: Bahane ederek mi eşyaları getirdiniz.

İl başkanı: Hayır bahane etmedim.

Kaynak: Sabah