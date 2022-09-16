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Düzce’de okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiası! "Müdür WC" için açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düzce’de okul müdürünün kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddiası! "Müdür WC" için açıklama geldi

DÜZCE'de bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiasına ilişkin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı açıklama yapıldı.

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Açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında "Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı." şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Müdür WC' başlıklı haberler basında yer almıştır. Adı anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları kapsamında okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına, ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı, okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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