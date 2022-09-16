Ne yaptıysam olmuyor saçlarım çalı gibi kuru diyorsanız bir de bu kürü uygulayın!

Kuru saçları nemlendirmek için evdeki malzemeleri kullanarak şahane doğal bir saç bakım maskesi yapabilirsiniz. Kuru saçları nemlendiren doğam kür tarifiyle neme doymuş, parlak saçlarınız olabilir.

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Kuru saçlar için yılın en kötü zamanları başladı. Soğuk havalar bir yandan saçları ve saç derisini zorlarken diğer yandan soğuk havalar nedeniyle daha sıcak su ve daha fazla ısıyla kurutma işlemi gören saçlar iyiden iyiye kurumaya başladı. Denediğiniz hiçbir kozmetik üründen istediğiniz sonucu alamadıysanız evdeki malzemelerle kolay ama bir o kadar da etkili saç nemlendiricisi hazırlayabilirsiniz. İşte malzemeler listesi;

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı avokado yağı, 2 yemek kaşığı ceviz yağı, 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet yumurtanın sarısı.

Mucize yaratacak kürün hazırlanışı

Sirke hariç tüm malzemelerden homojen bir karışım elde edin. Yeni yıkanmış, nemi alınmış, hafif kurumuş saça uygulayın. 30 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Son durulama suyuna bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Bu maskeyi haftada 1-2 kez uygulayın.

Saç dökülmesini engelleyen besinler

Saçınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz yediğiniz besinlere dikkat edin. Çünkü saç dökülmesinin en yaygın nedeni bedenin bazı besinler konusunda fakir kalması olabilir. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için en iyi saç dökülmesi karşıtı besini derledik.

Pancar: Saç dökülmesinin genel sebebi potasyum eksikliğidir ve bu mineral saç gelişimi için önemlidir. Pancar suyunda bol miktarda potasyum bulunması saçınızın dökülmesini engeller ve hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca pancar suyunun karbonhidratlar, proteinler, kalsiyum, B vitamini ve C vitamini bakımından da zengin olması saçlarınızın sağlıklı görünmesine neden olur.

Yumurta: Yumurta, zengin protein, çinko, selenyum, kükürt ve demir kaynağıdır. Çinko, kafa derisi dokularının onarımı ve saç köklerinin etrafındaki yağ bezelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Saç köklerine oksijen getirerek sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Yaban mersini: Yaban mersini bol miktarda C vitamini içerir. C vitamini saç derisine daha iyi dolaşım sağlar ve aynı zamanda saç köklerini besleyen hassas kan damarlarını da korur.

İstiridye: İstiridye bol miktarda çinko barındırır. Bu mineral eksikliği saç dökülmesine ve saç derisinin kurumasına neden olabilir. İstiridye, doğal olarak kaybettiğiniz kıl köklerinin yerini sağlıklı ve güçlü kıllarla değiştirmenize yardımcı olacak proteinler içerir.

Somon: Somon, sağlıklı ve güçlü saçlar için anahtar bileşen olan protein ve D vitamini deposudur. Bu tatlı su balığı, kafa derisindeki hücre zarlarının ve onu koruyan doğal yağın gerektirdiği mükemmel bir omega-3 yağ asidi kaynağıdır.

Mercimek: Protein zengini bir gıda olan mercimek, saç sağlığı için tüketilmesi gereken en önemli besinler arasında yerini alıyor. Çünkü içeriğindeki yüksek protein saçların sağlıklı uzaması ve kırılmaması için adeta koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Düzenli olarak mercimek tükettiğinizde saçlarınızın dökülmediğine ve sağlıklı bir şekilde uzadığını göreceksiniz.

Ispanak: Brokoli, lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ispanak, K vitamini, A vitamini, C vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, E vitamini, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu besinler saç dökülmesine engel olur ve saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Ispanaktaki yüksek antioksidan saç derisinin sağlıklı olmasını sağlar.