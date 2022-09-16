Barış Yarkadaş'tan bomba kulis! İyi Parti'nin o ismi çatı aday olarak çıkarmak istediği net

CHP'li eski milletvekili yazar Barış Yarkadaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili kulis paylaştı. Yardakaş Yarkadaş "İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlanıyorlar." dedi.

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Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya ve Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim; Erdoğan Aktaş ile Tv100 ekranlarında yayınlana Sağlı Sollu programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili Yarkadaş, siyaset kulislerinden aldığı bilgiyi aktardı.

"Biz böyle bir bildiriyi doğru bulmayız"

"Kamouoyunda Kılıçdaroğlu'nun bu denli olumlu, olumsuz tartışılmasının önemli bir nedeni Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun net bir tavır almamasıdır" diyen Yarkadaş "CHP Genel Merkezi, 11 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum takınmasını acaba bu belediye başkanları bir bildiri yayınlayarak "bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, bu konuda hiçbir tereddütümüz yoktur. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracağımızı deklare ediyoruz" diye bir bildiri yayınlanmasını tartışıyor. Yavaş ve İmamoğlu bu bildirinin yazılmasına sıcak bakmıyorlar. Mansur Bey’e yakın bir arkadaşımızla sohbet ederken arkadaşımız kişisel görüşünü ifade etti ‘Biz böyle bir bildiriyi doğru bulmayız’ dedi. Bu Mansur Bey’in İYİ Parti’nin kendisini aday yapmak istiyormuş düşüncesine kaptırdığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak yolları bulmalıyız"

Yarkadaş "Pazar günü Abant'ta CHP'li belediye başkanlarının bir toplantısı oldu. 3 belediye başkanı toplantıya katılmıyor. Rıza Akpolat, Battal İlgezdi, Kemal Çebi toplantıya katılmıyor. Bakırköy Belediye Başkanı çalışmalarını anlattıktan sonra "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacak yolları bulmalıyız" diyor. İmamoğlu'na yakınlığı bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı "Bizim görevimiz belediye çalışmalarını anlatmaktır" diyor." sözlerine yer verdi.

"İmamoğlu, Akşener’in kendisini desteklediğini düşünüyor"

Yarkadaş, İmamoğlu'yla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda hiçbir yorum yapmayan İmamoğlu, "Genel başkanımıza yaptığımız çalışmalarla destek olmalıyız" diye yuvarlak bir ifade kullanıyor. İmamoğlu, Macron modeli üzerine çalışıp ‘Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?’ arayışını sürdürüyor. Bununla ilgili 3 kişilik ekibi çalışmalara devam ediyor. Çünkü Akşener’in kendisini desteklediğini düşünüyor." dedi.

"İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net"

Yavaş'ın adaylığı ile ilgili ise Yarkadaş "İYİ Parti'nin bugün itibariyle Mansur Yavaş'ı çatı aday olarak çıkarmak istediği net. Çatı aday ortak aday demiyorum. Ortak aday dediğinizde 6'lı masanın ortak adayı olacak. Fakat Kemal Bey aday olmakta kararlı. Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'in adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmayı hazırlanıyorlar." diye konuştu.