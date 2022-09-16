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Şampiyonu yendi, satranç dünyasında tartışılıyor: Seks oyuncağı kullandı

Şampiyonu yendi, satranç dünyasında tartışılıyor: Seks oyuncağı kullandı

31 yaşındaki Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen, 19 yaşındaki ABD'li satranç oyuncusu Hans Niemann tarafından mağlup edildi. Carlsen'in 53 maçlık galibiyet serisini sonlandıran yenilgide Niemann'ın "seks oyuncağı" ile hile yaptığı iddia edildi.

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Kaliforniyalı genç satranç oyuncusu Hans Niemann, 4 Eylül’de Missouri’de Sinquefield Cup’ta 31 yaşındaki Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’i mağlup ederek büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

New York Post’un haberine göre, çarpıcı sonucun ardından, satranç dünyası öyle bir kargaşaya düştü ki, Niemann hile iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

Elon Musk iddiaları destekledi

Chess.com’dan yasaklandı ve hatta milyarder Elon Musk bile rektal olarak yerleştirilmiş bir cihazın kullanıldığına dair söylentileri destekleyen bir tweet attı.

53 maçlık serisi son buldu

Chess.com’a göre Carlsen beş kez Dünya Satranç Şampiyonu olurken, Niemann turnuvadaki en düşük reytingli oyuncu oldu. Carlsen’in acemi oyuncuya kaybetmesi 53 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve 350.000 dolarlık nakit ödüllü turnuvadan hızla çekildi. Gözlemciler, hiçbir faul kanıtı olmamasına rağmen, Niemann’ı hile yapmakla suçluyorlar.

"Seks oyuncağı kullandı" iddiası

VICE’ın bildirdiğine göre, oyuncular hangi hamleleri oynayacakları konusunda dışarıdan tavsiye almak için kıyafetlerinin bir yerine gizlenmiş bir satranç motoruyla iletişim kurmak için ayakkabılarına yerleştirilmiş titreşim tabanlı düğmeleri kullanabilirler. Bilgisayar sistemleri oyun sonuçlarını tahmin eder ve nasıl kazanılacağına dair öneriler sunar. Titreşimli ayakkabı teorisi, Niemann’ın bir “prostat masaj aleti” veya “kablosuz anal boncuk” kullanarak bir bilgisayara dokunduğuna dair iddialara yol açtı.

Etkinliğe davet edilmedi

Guardian’a göre ise Niemann, Carlsen’e karşı oynanan maçtan önce arandı ve güvenlik hiçbir şey bulamadı. Buna rağmen Niemann daha sonra chess.com’dan yasaklandı ve Toronto’da online elemelerle 1 milyon dolar ödüllü bir etkinlik olan Global Championship’e davet edilmedi.

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